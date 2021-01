Kiiruisuprintsess Saskia Alusalu jagab nippe, kuidas uiskudel tasakaalus püsida

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Siin on lugemiseks kaheaastaselt uisutamisega alustanud 38kordse Eesti kiiruisutamismeistri Saskia Alusalu kiirkursus uiskudel hakkama saamisseks ka siis, kui viimasest uisutamise korrast on möödas aastaid.

"Koroonaajal olen palju mõelnud: muudkui räägitakse, et lastel pole midagi teha. Meil maal ei olnud ka midagi muud teha, kui õues elada. Kõik mängud olid õues, tuppa sööma minna ei tahtnud keegi. Kui ütlesid, et on igav, leiti sulle lihtsalt mõni töö.

Loomulikult on vanemate eeskuju õues sportimiseks tähtis. Kui lapsevanem istub nutiseadmes ja ütleb lapsele, et mine õue, siis pole see tõsiseltvõetav."