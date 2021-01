Nii metsamajandajad kui ka looduskaitsjad on seda meelt, et kaasamine peab paranema. Looduskaitsjad ütlevad, et RMK ei tohi kaasamiskoosolekutele minna juba kinnitatud metsateatistega, metsamajandajad aga ootavad metsaomanike asjasse pühendamist kohe, kui hakatakse kaaluma nende maadele piirangute kehtestamist.