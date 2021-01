Professor Toivo Maimets: teadlasena ma ei näe muud võimalust, kui muuta vaktsineerimine kohustuslikuks

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Raske on olla poliitik ja öelda, et nüüd hakkame inimestele midagi peale suruma. Aga ma kardan, et meil pole väga muid võimalusi."

Praegused küsitlused näitavad Maimetsa sõnul, et vabatahtlikke vaktsineerijaid jääb meil ilmselt väheks.

Professor selgitab muuhulgas intervjuus, kuidas said Covid-19 vaktsiinid nii kiiresti valmis ja miks Eesti ei tohiks sarnaselt Ungarile kaaluda Venemaal loodud Sputnik V vaktsiini ostmist.