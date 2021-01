Uudised

Järva-Jaani valmistub raketikandjast tuletõrjeauto kasutusele võtmiseks

Sellest, et Tallinn lennuvälja endine tuletõrjeauto hakkaks liikuma ja ekskursante vedama on puudu vaid kaks detaili. Aga samasuguste hiigelveokidega on liigutatud kogunisti ka tuumapeadega rakette!

Rein Sikk Ajakirjanik 115