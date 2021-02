5 nõuannet valgustuse valimiseks

1. Igal valgustil on ülesanne. See võib olla näiteks toa üldvalguse tagamine, mõne eseme või piirkonna väljavalgustamine, töötegemise võimaldamine või soovitud emotsiooni loomine.

2. Kodus eelistage sooja valgust. Valguse soojust mõõdetakse kelvinites ja mida väiksem on number, seda soojem on valgus. Eluruumi sobib kõige paremini selline valgus, mille soojus jääb vahemikku 2700–3000 kelvinit. Kuid kodukontoris töötegemiseks sobib ka kõrgema numbriga külmem valgus, mis aitab detaile paremini välja valgustada.