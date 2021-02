JURIST HOIATAB | Lumine talv võib hooletule majaomanikule kalliks maksma minna

Advokaadibüroo LMP juristi Päivi Margna sõnul lasub kinnistu omanikel üldine käibekohustus tagada oma kinnistul turvalisus, et kolmandatel isikutel ei tekiks seal liiklemisel kahju. See tähendab, et kinnisasja omanikul tuleb muu hulgas veenduda, et majaesine tee on jääst puhas ning katuseräästast ei langeks jääpurikaid.

Hooletusest põhjustatud kahjud võivad ulatuda tuhandetesse eurodesse ning ohutuslint või seina najale asetatud puulipid vastutusest ei päästa. “Kui sõidukite kahjud võivad piirneda paari tuhande eurose kahjuga, siis raskemad inimvigastused võivad kaasa tuua väga suure kahjunõude – näiteks kui inimene kaotab töövõime, tuleb vastutajal tasuda kuni inimese elupäevade lõpuni keskmist õnnetuse tõttu saamata jäänud töötasu,” selgitab Margna.