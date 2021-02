Pensioni väljavõtjal on keskmiselt kogutud kaheksa ja pool tuhat eurot

Kui inimene on teisest pensionisambast juba otsustanud raha välja võtta ja selle avalduse sisse andnud, on riik lubanud talle ka pika tähtaja ümbermõtlemiseks, mis võimaldaks ikkagi soovi korral pensioni edasi koguda. Rahandusministeeriumi kommunikatsioonitöötaja Siiri Suutre ütles, et raha väljavõtmise avaldused on seni tagasi võtnud 396 inimest.

Jaanika Reinmann lisas: „2020. aastal tehtud uuring näitas, et 35% vastanutest ei tea, millist pensionireformiga seotud valikutest teha. 32% peatab maksed ja võtab raha välja ning 30% jätkab pensionifondides kogumist ja kaks protsenti valib pensioni investeerimiskonto lahenduse. Üks protsent leidis, et jätab raha pensionifondi, aga peatab sissemaksed.”

Reinmanni sõnul on kõige skeptilisemad kogumise jätkamise osas vanusegrupp 26–35. “Inimene, kes juba investeerib, võtab vähetõenäoselt raha teisest sambast välja.”