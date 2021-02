“Kättemaksukontor” üllatab kevadel uue peategelasega

Sarja režissööri assistendi Laura Laasi sõnul mängib Amanda Hermiine Künnapas sellist tegelast, kes hakkab tasapisi Kättemaksukontorisse sisse elama. Kuigi Freya ja Marion talle seda just ülemäära lihtsaks ei tee.

Laura Laasi meelest läheb Lumi-Leed kehastaval Amanda Hermiinel rolli sisse elamine õnneks palju kergemini. “Ta klapib hästi teiste peaosalistega,” ütleb Laura Laasi. Ja lisab, et tegelikult oli see nii juba uue tegelase leidmiseks korraldatud casting’ul, kus kolmekesi improviseerimisega mindi nii hoogu, et režissöör pidi neid kat­kestama.