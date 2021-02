AUTOARVUSTUS | Uue Hiluxiga saab talvest su lemmikaastaaeg

Uue Toyota Hiluxiga sattusin kokku talvel. Paar päeva proovisõitu tekitasid soovi väita, et talv võibki olla selle auto lemmikaastaaeg. Või siis, et kui sul on uus Hilux, saab talvest su lemmikaastaaeg.

Sulev Oll 13