Veidral kombel leidsid kaamerad presidendi asemel üles eaka poliitiku Sandersi, kes istus rahulikult toolil, käed kõhul ning käes hiigelsuured kirjatud käpikud. Sellest hakkasid sotsiaalmeedias levima meemid ehk edasiarendused ja neist on tehtud tuhandeid vaimukaid pilte ning käpikud on saanud väga popiks.

Käpikud valmistas Sandersile kooliõpetaja Jen Ellis. Nüüdseks on analoogseid kindapaare müüdud tuhandeid ja need on teinud mitmedki ettevõtjad rikkamaks. Aga kui lähemalt vaadata, siis nende valmistamine pole kuigi keeruline, seda mainib ka originaalide autor ise.