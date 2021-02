Ühtse Eesti kooli projekt aitab kaotada kastisüsteemi, mis jagab lapsed omadeks ja võõrasteks

Pedaste sõnad võtavad kokku RITA-rände projekti osa, mis kirjeldab ühtse Eesti kooli ideed. Projekt kestis kolm aastat ja annab soovitusi, kuidas muukeelseid inimesi paremini integreerida ja lõpetada inimestel vahetegemine.

Pedaste ütles Maalehele, et on sügavalt veendunud, et meil on võimalik oma rahvusidentiteeti, kultuurilist identiteeti ja keelt säilitada pigem sellises situatsioonis, kus me tekitame ka teistes inimestes usku, austust ja väärtust selle vastu. “Mitte niimoodi, et me ütleme, et see on meie oma kinnise grupi asi ja see ei ole teie jaoks. Me peame võitma sõpru, mitte tekitama vaenlasi,” räägib Pedaste.

