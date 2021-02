Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Miks kõikjal rõhutatakse, et see on Elmo Nüganeni viimane lavastus, tõsi küll mööndusega, et peanäitejuhi ametis viimane? Lihtsustatud vastus küsimusele oleks: Nüganen tahab nii ja on „Lastesse” oma teatrilapsed sisse mõelnud.

Tõele au andes saab näidendit lugeda ka kui lugu armukolmnurgast. Aga läbivalt jäi meelde, et tuumajaama avarii ei ole ainus, mis külvab segadust. Inimsuhete keerdkäigud ei anna rahu selle loo tegelastele.