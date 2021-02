Aednikud pakasest ei heitu – mõnel on tomatitaimed juba üleval

„Meil on erilised ja haruldased sordid – mustad, rohelised, sinised, triibulised, täpilised ja kõikvõimalikud tomatid,” rääkis üks Järvamaa taimekasvataja. Nad on aastaid müünud tomatitaimi ja keskendunud just eksklusiivsetele sortidele. Eelmisel aastal tuli uue sordina must tomat kollaste täppidega. Tänavu on sortimendis kolmevärviline – must tomat punaste ja kollaste triipudega.

Ka teised taimemüüjad plaanivad külvata nii uusi kui ka tuntud sorte. Lisaks tomati-, kurgi- ja paprikataimedele tuleb juttu ka lilledest. Vastuse saab ka mõistatus, miks seemnest külvatud petuuniad ei tule rippuvad, vaid hoopis põõsa moodi ülespoole kasvavad.