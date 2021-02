Eesti poisid, tulge Soomest koju – vajame asendustalunikke!

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tänavu on talupidajate keskliidu asendusteenistusele eraldatud riigieelarvest 550 000 eurot. Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuhi Kerli Atsi sõnul pole veel teada, kas nad saavad ka sel kevadel sarnaselt mullusega lisaeelarvest raha juurde. Seda oleks väga vaja.

„COVID-nakkus on jõudmas ka põllumajandusse, nii on asendusteenistus talunikele kriisiolukorras suureks abiks,“ rõhutas Kerli Ats, et vajadus asendustalunike järele on koroonaohu tõttu kasvamas. Kui töötaja haigestub ja teised peavad olema karantiinis või eneseisolatsioonis, siis ei saa ju loomad söötmata ja lehmad lüpsmata jääda.

Kerli Ats kutsub põllumajanduserialal välja õppinud spetsialiste asuma tööle asendustalunikuna: „See oleks väga positiivne, kui tullakse ka Soomest tagasi meile tööle. Meil on siin juba Soome süsteemist tulnud asendustalunikke, sest palgavahe on suhteliselt väike.“