“Enne kindlasti lihtsamaks ei lähe, kui kohtuprotsessid on läbi, sest niikaua, kui pead inimesega, kes on sind löönud, pidevalt kontrollinud ja vaimselt terroriseerinud, kokku puutuma, on sul justkui kirves seljas,” tõdeb Ly Ilves, kes neli aastat tagasi lahkus vägivaldse mehe juurest.