Põhikooli lõpetamine ei sõltu enam eksamitulemusest

"Oleme suhelnud väga paljude huvigruppidega, et jõuda tänavuste lõpetajate jaoks parima lahenduseni," kommenteeris haridus- ja teadusminister Liina Kersna, et enamik osapooli on seisukohal, et eksamid on vajalikud selleks, et saada väärtuslikku tagasisidet koroonakriisi mõju hindamiseks ning õppijate järelaitamise planeerimiseks.