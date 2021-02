• Neil pole veel päris müügilubegi.

• Ma lasen end vaktsineerida vaid Sputniku vaktsiiniga.

• Ma ei usu, et ohutu ja toimiv vaktsiin võiks saada valmis nii kiiresti.

• Arstid ei tea veel kõiki kõrvaltoimeid.

• Räägitakse, et koroonavaktsiin põhjustab viljatust.

• Isegi perearst soovitab end mitte vaktsineerida.

• Pole teada, kuidas mõjub vaktsiin nendele, kes on koroona läbi põdenud.

• Pole andmeid selle kohta, kuidas mõjuvad vaktsiinid haigetele eakatele.

• Eestis on jäänud hulgaliselt tervishoiutöötajaid vaktsineerimisest hoolimata koroonasse.

• Isegi Norra ravimiamet on öelnud, et koroonavaktsiin võib olla ohtlik.

• Miks toimub varjamine?

Vastavad ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius, viroloog Andres Merits ja perearst Piret Rospu.