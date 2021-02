Aravetel peavarjuta jäetud hobused viidi hoiukodusse ja nendega on nüüd kõik hästi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Esimese kaebuse vabapidamisel hobuste kohta Aravete Tallides sai Eestimaa Loomakaitse Liit jaanuari keskel. Kaevati, et hobused on tihti söömata ja joomata.

Kohapeal käis olukorda kontrollimas PTA Paide esinduse peaspetsialist Andrus Leis. “Ei olnud suuri probleeme,” vastas Leis lühidalt Maalehele.

Eestimaa Loomakaitse Liidu Lõuna regiooni juht Kristi Metsa ütles, et seoses loomade omaniku raske majandusseisuga otsustasid nad hobused ajutiselt minema viia.

Ta tõi esile, et nad on nüüdseks loomaomanikuga kokkuleppele saanud, kenasti koostööd teinud ja mõistes olukorra keerulisust suuri etteheiteid enam ei tee.