Jääluure tulemused: Vormsi ja Noarootsi jäätee jäävad ilmselt tänavu avamata

"Noarootsi ja Haapsalu vahel on jääpaksus 16 cm ja Vormsi vahel 11 cm, mis ei luba jääteed avada,” lausus ta. Seepärast jäävad need jääteed tema sõnul ilmselt üldse avamata.

Merilo sõnul on jääolud tänavu veidrad. “Kas merivesi on jää all soe ja lumekiht peal paks, mis ei võimalda jääpaksust kasvatada…” arutles Merilo.