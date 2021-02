Eesti esimeselt ilmatargalt Želninilt võtsid paljud eeskuju. Ühe suure eksimuse tekitas aga tagurpidi seapõrn

Just tänu Vadim Želninile on Eesti praegu ilmatarkade arvukuselt tuhande elaniku kohta maailmas kõrgel kohal, arutles tuntud klimatoloog Ain Kallis legendaarse piibuga vana tähendusele mõeldes tunamullu Maalehele. Et just täna on pea eksimatu ilmatarga 112. sünniaastapäev, avaldame Maalehe arhiivist toonase loo.

Rein Raudvere 1