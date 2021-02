Paeltega pajalapp

Pajalapp on ese, mis leiab igas majapidamises kasutamist, isegi kui kodus ise süüa ei tehta. Sest kuidagimoodi on ju tarvis ka poest ostetud soojendatud toit ahjust kätte saada.

Ümmargune pajalapp on jõukohane ka kõige viletsamate õmbluskogemustega inimestele. Selle saab valmis isegi siis, kui koduses majapidamises õmblusmasinat ei ole. Vaja on vaid natuke nõelaga pusida ja pajalapp ongi olemas.

Kõige olulisem on meeles pidada, et kantpael tuleb lõigata diagonaalselt, mitte kangaservast otse. Seega lõigake umbes 5 cm laiune diagonaalkant ja triikige see keskelt poleks. Kui kantpael olemas, venitage seda õrnalt ühest servast pisut ümaramaks, siis on seda lihtsam pajalapile serva sättida.