Eeva Talsi: Eestis on vähe neid, kes oskavad tantsida labajalga, polkat, reinlenderit, isegi valssi

Ansambli Curly Strings ja Eeva Talsi rahvalauluks on saanud Kristiina Ehini sõnadele loodud “Kauges külas”, kus kõigile pähe kulunud “et saada pruuniks teiseks juuniks”. Seda esitades mõtleb Eeva omaenese südame maakohale ja mälestustele.

Küsimuse peale, kas nad on mehega mõelnud, mis pilli nende laps võiks õppida, vastab noor naine: “Ta on pisike veel. Aga ühel päeval võiksid tal olla väike mandoliin ja viiul. Päris pillid. Siis tal oleks võimalus, kui isa (Villu Talsi – M. M.) harjutab, ka kampa lüüa.”

Eeva ise sattus muusikat õppima väikese tüdrukuna n-ö kogemata – õde läks ja tema lükati ka uksest sisse komisjoni ette.

“Nüüd mõtlen, et on pille, mida võib hakata õppima mis tahes eas. Kunagi ei ole hilja. Peaasi on tahta.”

Kuidas kontsertidega on läinud, kas koroona on kõik ära lõpe­tanud?

See on valus. Meil oli bändiga palju väga kihvte välismaa festivalide kutseid ja tuure.