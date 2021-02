Arnold Rüütel hindab Ratase valitsuse lagunemist negatiivselt

Arnold Rüütli pöördumisest:

"Algusest peale oli oodata, et opositsioon alustab vahendeid valimata võitlust moodustatud kolmikliidu lammutamiseks. Igasugused reljeefsed väljaütlemised kasutati kohe ära ja tõlgendati ütleja kahjuks. Tegemist oli sisuliselt lausliberaalse valitsemismudeli toetajate totaalse rünnakuga.

Möödunud 30 aasta jooksul ei suuda ma meenutada analoogset olukorda, kus opositsioon Riigikogus oleks pidevalt tegelenud moodustatud valitsuse lõhkumisega. Ministrite umbusaldamise arvu poolest läheb see ligi kaks aastat kestnud kolmikliidu valitsus kindlasti ajalukku. Või 10 000 parandusettepanekut seaduseelnõule. Kui me töötasime välja Eesti põhiseadust, ei osanud me selliseid asju ette näha.

Ultraliberaalne ehk üliavatud majandusega Eesti ei saa olla rahvusriigina jätkusuutlik."

