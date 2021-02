Õnnitluskaart vabariigi sünnipäeva puhul

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Tahan võimalikult palju oma kätega teha. Tarbida püüan võimalikult vähe. Paar aastat tahaks elada suures maailmalinnas, aga siis tagasi Eestisse tulla ja elada maal. Olen Eesti patrioot. Mul on olnud paar mitte-eestlasest poiss-sõpra. Aga pere tuleks luua ikka eestlasega – peab ju hoolitsema selle eest, et meie oma rahvast rohkem sünniks,” räägib Kristel Oja ning asub joonistama pilti oma emast rahvariietes, Sest ema Kaja on rahvatantsuõpetaja ning väga paljusid just rahvatantsupisikuga nakatanud.

Kristel ise usub, et piisab kas või ühest tantsupeost, et kasvada hinges Eesti patrioodiks,