FOTOD | Kumu uus püsiekspositsioon peab dialoogi maailmaga

Juhtub kuidagi nii, et satun Kumus koos uue püsiekspositsiooni kuraatorite Kadi Polli ja Linda Kaljundiga ruumi, kus on Johann Köleri maalid. See on Jeesus?

„Kindlasti meenutab see Kaarli kiriku Jeesust. Aga on maalitud Peetri kiriku jaoks Tartus. See siin on variant Peetri kiriku altarimaalist,” selgitab näituse üks kuraatoreid Kadi Polli.

Teine kuraator Linda Kaljundi juhatab meid sinna, kust näitus tulevastele külastajatele algab. Praegu veel tühjas avaruumis hakkab olema videoinstallatsioon, liikuvad pildid. Seal räägivad ajaloolased ja kunstiajaloolased Krista Kodres, Andres Kasekamp, Ulrike Platt, David Vseviov ja Bart Pushaw ajast, millest näitus kõneleb – Põhjasõjast kuni Teise maailmasõjani.

Kogu väljapaneku kontseptsioon on näidata n-ö põimitud maailma, erinevate kogukondade identiteete, ja kuidas see kõik kunstis kajastub.