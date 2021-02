Lipp jõudis riidekapist kiriku pealöövile

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ebatavaliselt suurte küljemõõtmetega (2×4 m) riigilipu leidsid ehitajad kiriku orelirõdu remondi käigus 1983. aasta paiku. Tegelikult oli lippe lausa kaks.

Nõukogude ajal ei saanud leiust avalikult teada anda. Keskküttetorude tarbeks auke puurides lippude peale sattunud töömees toimetas need vaikselt koju. Pere pani lipud peitu ja kõik hoidsid saladust, kuni iseseisvus juba kindel oli. Üks lipp laenati välja ning jäigi kadunuks, nii ei teagi, kas see oli samade mõõtmetega. Küll on aga perel meeles, et suur oli see küll.