Hõissa! Täna on vastlapäev. Mida liugupäev vanasti tähendas?

Naistel töö asemel pidu

Nägu tuli vastlapäeval pesta üheksa korda. See tegi kogu aastaks virgeks ja ilusaks. Teisalt, kes näo hoopis pesemata jättis, seda ei pidavat suvel sääsed purema tulema. Seega valik missugune.

Lastele suunatud nali



Teatakse rääkida nn vastla kotti ajamise kombest. Lastele öeldi, et pööningult või lakast tuleb kinni püüda salapärane vastel või luutsi ning see kotti toppida. Tehti siis kõva kisa ja müdistati, kuni hõigati lastele, et vastel on käes ning kästi allavisatav elukas kotti püüda. Tegelikult visati lapsele hoopis vett kaela. Väga raske uskuda, et märjaks saanud laps ise sellisest mängust rõõmu tundis…