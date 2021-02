Jumalanna Iris ilmutas end värvilise vikerkaarena või tiibadega imeilusa naisena. Arvatakse, et just tema on tänapäevase kristliku maailma inglikultuse eeskujuks.

Iirised on oma iluga võlunud aednikke. Neid lilli on väga erinevaid ja ka nende klassifikatsioon väga keeruline.

Aegade jooksul on botaanikud, iirisehuvilised ja bioloogid sellele teemale väga mitmekülgselt lähenenud.