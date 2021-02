Novatours: meie otselendudega pole ükski klient toonud viirust Eestisse ega sihtriiki

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Müüte Egiptusesse juba lisalende?

Tõesti, eelmisel laupäeval väljus pärast aastast pausi Novatoursi otsereis Egiptusesse Sharm el Sheikhi. Nende reiside avanemist oodati väga suure huviga ja nõudlus kasvab ka Hurghada suunal. Lähinädalate väljumistele lisasime mõned lennud juurde.

Samuti on Tenerife reisid populaarsed. Palju tuntakse huvi suvehooaja reiside vastu. Reise broneeritakse juba järgmiseks talvehooajaks, kuna broneerimistingimused on väga paindlikud ja parimate hindadega.

Inimesed tahavad päikest näha?

Inimesed on koroonakriisist väsinud ja vajavad puhkust. Meie kliimas on päikesevalgus, D-vitamiini vajadus ning stressivaba puhkus sama olulised kui viirustest hoidumine.

Hetkel ei räägi me massiturismist, vaid sellest, kuidas pakkuda reisihuvilistele võimalikult turvalisi, kontrollitud teekonnaga otsereise ja vastutustundlikke reisiteenuseid. Pärast aastast pausi on seis selline, et mõned sihtkohad on tänavu ikka täiesti pildilt maas, aga õnneks saame mõnedki vanad tuttavad suvituskohad taas kaardile tuua.