Loomalapsi "merekooli" enam saata ei tohi. Vaata, mis on lahendus!

Praeguste seaduste kohaselt on selline teguviis kriminaalkorras karistatav. Looma hülgamine ja abitusse seisundisse jätmine on loomakaitseseadusega keelatud ning karistatav kas rahatrahvi või vanglakaristusega. Hulkuvatel loomadel on tubastega võrreldes palju lühem keskmine eluiga ning mitmed ohud: tunduvalt suurem on risk tänaval auto alla jääda, haigestuda või sattuda vägivallatseja ohvriks.