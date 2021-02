GRAAFIK | Kus nakatuvad Eesti inimesed koroonaviirusesse?

Valitsus kehtestab homme uued koroona levikut tõkestavad meetmed, kus kaalumisel on nii toitlustuse, kultuurisündmuste, meelelahutuse kui ka koolide tegevuse piiramine. Lisaks uutele nõuetele on arutlusel seniste piirangute ja reeglite täitmise karmim järelevalve.

Peaminister Kaja Kallas on öelnud, et kõige rohkem nakatumisi toimub töökohtades ja kodudes, aga mitte restoranides. Sellega viitas ta, et restoranide varasem sulgemine pole eesmärgipärane.

Kus aga nakatutakse Eestis viirusesse kõige rohkem? Palusime terviseametilt andmeid selle kohta, kus toimus möödunud nädalal kõige rohkem nakatumisi.

Vastab tõele, et kõige rohkem nakatumisi on aset leidnud pereringis ja töökohtades. Neist rohkem juhte oli aga selliseid, kus nakatumispaik oli teadmata. Samas on näha, et restoranides, teatrites ja kinodes kas pole nakatumisi üldse, või on nii vähe, et seda pole eraldi välja toodudki.