Keskkonnasõbralikkus pole kallis. Vastupidi - raha jääb üle!

„ Ma olen eestlasena harjunud olema eestluse üle uhke, aga s ee uuring ei ole kindlasti enesehinnangut kõditav. Eestlased peavad hoopis silmad maha lööma,” ütles maailmakoristuse eestvedaja Anneli Ohvril. „On üsna šokeeriv, et eestlased on kliimakriisi eitajad, õnneks on see mullusega võrreldes vähenenud.”

Ta oli hämmingus ka selle pärast, et eestlased on kogu regiooni halvimad prügi sorteerijad. Läbi prügi sorteerimise on inimestel käes hästi suur võim – kas muudame mingi pakendi uuesti ringlusse minevaks materjaliks või hoopis prügiks, pannes selle olmeprügisse.

Eestlased on sõnades kõvad, kuid kahjuks oleme ikka suur rohepesu rahvas. Aga vaata ise uuringu tulemusi!