Põllumajandussektor sai juurde ligi 100 noort spetsialisti ja oskustöötajat

Põllumajandus- kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus ütles, et üõllumajandussektoris on toimumas põlvkondade vahetus.

"Ettevõtted vajavad hädasti kompetentseid spetsialiste ja oskustöötajaid, kellel on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud. Rõõm on tõdeda, et valdkond saab taaskord täiendust haritud noorte põllumeeste ja spetsialistide näol," lisas ta.