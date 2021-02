Maakler: on juhtumeid, kus naabrite erimeelsuste tõttu jääb müügitehing ära

"Probleemid tekivad tavaliselt siis, kui üks kinnistutest müüakse ning kui eelnevalt on naabrite vahel välja kujunenud vaikiv nõusolek ning kooseksisteerimisvorm selliselt, et kõik saavad elatud, siis uue omaniku tulles võib juhtuda, et eelnevalt kokkulepitud kord enam ei toimi," ütleb Uus Maa kinnisvarabüroo kutseline maakler Ketlin Jundas.

Olukord ei pruugi olla vaid selline, et ostja satub pahaaimamatult sellisesse olukorda, vaid siin on haavatavas olukorras ka müüjast maha jäävad naabrid, kellega asjaajamised ei ole servituudi kohapealt korda tehtud.

Ketlin Jundas kirjutab samalaadsetest ja teistest servituudi seadmise probleemidest pikemalt ja annab nõu, mida maaomanikud tegema peaks, et elu oleks lihtsam.