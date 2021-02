Eestis suri jaanuaris 23% rohkem inimesi kui mullu samal ajal

Kõige enam kasvas surmade arv jaanuaris oodatuga võrreldes Portugalis, Inglismaal ja Hispaanias. Mõnes suuremas riigis, nagu näiteks Itaalia, Saksamaa või Ungari, käis surmarohkete nädalate periood juba möödunud aasta lõpul. "Kindlasti Covid seal rolli mängis," ütles Lutsar, et selliseid riike on veel mitu.

Eestis ühes kuus 308 võrra kasvanud surmade arv vaevalt Euroopa tervikpilti mõjutab, kuid 23% võrra tõusnud suremus näitab, et päris teerajajaks me ka ei ole.

Lutsar ei arva, et surmade ootamatu kasv oleks seotud pühadega, sest surmakõver hakkas üles minema juba detsembris, aasta 47. nädalal. "Seda tõusu detsembris panime kindlasti (teadusnõukojas) tähele. Ja et ta jätkus ka jaanuaris. Nüüd paistab, et on tagasi pööranud," selgitas Lutsar, et surmade arv oli eeldatavast kõrgem vaid loetud nädalad ja seetõttu siin mingit traagikat pole.