See veel puudus - ülinakkava ja Eestis leviva linnugripi vorm kandub nüüd ka inimesele

Esmane teade lindude suremusest Viru-Nigula vallas asuvas OÜ Telo Talus saabus 17. veebruaril ning koheselt võeti proovid. Proovide tulemused avalikustati sel reedel.

„Laboratoorsete uuringute tulemuste kohaselt tuvastati eriti nakkava lindude gripi viiruse tüvi H5N8,” ütles Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel. Taudi tõttu hukatakse kõik talus peetavad linnud, sest haigusele puudub ravi.

19. veebruaril, kui lindudelt inimestele viiruse levik Venemaal polnud veel kinnitatud, ütles Sammel, et antud viirustüvi inimestele ohtu ei kujuta. Nüüdseks on see teave vananenud.

Eile teatas Venemaa Rospotrebnadzori ehk tarbijakaitseameti juht Anna Popova, et ühes Lõuna-Venemaa linnufarmis nakatusid seitse töötajat pärast seda, kui detsembris oli farmis alanud haiguspuhang.

“Kõik seitse inimest tunnevad ennast praegu hästi,” ütles Popova.

Hoogsalt maailmas leviv H5N8 kandumine lindudelt inimesele on halb uudis, aga veelgi halvem oleks see, kui see leviks ka inimeselt inimesele. Popova sõnul niisuguseid juhtumeid Venemaal seni teada ei ole.

Popova märkis, et nende mutatsioonide avastamine siis, kui viirusel pole veel võimet liikuda inimeselt inimesele, annab kogu maailmale aega teha ettevalmistusi võimalikeks mutatsioonideks ning reageerida adekvaatselt ja õigeaegselt.

Eesti nakatumised

Esimesest linnugripijuhtumst Eestis teatas Põllumajandus- ja toiduamet 12. veebruaril. Tallinnast Kopli poolsaarelt leitud kühmnokkluigel tuvastati eriti ohtlik lindude gripi viiruse tüvi H5N8.

Seejärel tuli teade lindude nakatumisest Viru-Nigula vallas Telo Talus, kus oli üle 70 linnu

Maaeluminister Urmas Kruuse ütles pärast seda, et leid tekitab muret. "On oluline, et viirus edasi ei leviks, mistõttu lisaks kolde likvideerimisele kaardistatakse ka ümberkaudsed linnupidajad, et teavitada neid leiust ning lindude pidamisega seotud piirangutest," ütles minister.