VIDEO JA SELGITUS | Kuidas annavad väiksed lapsed koroonaproovi kurguloputusveest ja mis võib minna valesti?

Ninaneelus tikuga urgitsemine on ebameeldiv ja lapsele on keeruline selgitada, miks seda vaja teha on. Protsess on esimesest sekundist vastikustunnet tekitav, seepärast võib proovivõtmine üldse pooleli jääda.

Nüüd saavad aga lapsed anda koroonaproovi kurguloputusveest. Kuidas seda tehakse ja mida peaksid lapsevanemad teadma, enne kui lähevad lapsega proovi andma?

Maaleht tegi ühe lapsega selle protseduuri läbi ja selgus mitu asja, millega vanemad ning testijad peaksid arvestama, et proov saaks edukalt antud. Vaata prooviandmisest ka videot.