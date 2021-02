Tubli külavanem kohkus päris ära: "Ei, seda ei saa olla"

Aga miks ei võiks külavanem teenetemärki saada? Eriti veel selline, kes oma piirkonnas laialt tuntud ja tubli mees. Kuhjavere külavanemaks on Romeo olnud 22 aastat ning küla on valitud ka Eesti aasta külaks.

Romeo Mukk on alati olnud selle poolt, et kõige paremini tulevad asjad välja siis, kui need on tehtud ühel meelel ja ühiste jõududega.