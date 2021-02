Miks ei tühjendata pakendikonteinereid piisavalt tihti?

Küll aga tegelevad logistikud sellega iga päev, et siis muuta graafikut, viia konteinereid juurde või leida mingi muu lahendus, kuid sellist olukorda, kus mitte kuskil mitte kunagi ületäituvust ei teki, on pea võimatu loota. Lisaks, kuna pakendikonteinerid sisaldavad keskmiselt 20-40% muid jäätmeid, siis on ka see oluliseks probleemi põhjuseks ületäituvuste korral.