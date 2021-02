PRÜGI SORTEERIMINE | Pakendite loputamisest ei piisa, peab tegema ka näputööd

Muidugi peavad pakendid olema puhtad. Poolik jogurt võib määrida pool konteineritäit varem puhtaid pakendeid. Videost on näha, kui räkane on tegelikult sorteerimisliinile jõudnud kraam. Aga keskkonnasõbralikel sorteerijatel tuleb mina sammuke edasi.

Kodus tuleb pakend sorteerida nelja liiki - klaas, metall, plast ja paber. Kusjuures plasti puhul on omakorda terve hulk eri liike alustades paksemast plastist ja lõpetades õhema kilega. Uuteks toodeteka saab ümber töödelda ühte liiki pakendit (plasti) korraga. See tähendab, et kodus tuleks eraldada erinevad pakendiliigid üksteisest.