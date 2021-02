Loe ka: "Õunapettus Tallinna-Tartu maanteel. Õunakasvataja avastas talutoodangut müüvast autost oma kirjadega uue sordi"

Kutter rääkis ka, et ei mäleta õunu müünud mehe nime ega ka õunasordi nime, kinnitas aga, et „Türi punane“ see polnud.

„“Türi punaseks“ hakkasid seda õuna nimetama Türi inimesed,“ selgitas Kutter ja lisas, et ta pole neid õunu „Türi punase“ sildi all müünud, kuid on ostjatele öelnud, et inimesed on seda õuna niimoodi nimetanud.