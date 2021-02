Galerii | Hobused mõnulevad remonditud kodus

„Tori hobusekasvandus on jõudnud renoveerida kõik kuus ajaloolist talli. Neli talli on kasutusel tallidena – seal on täkud, märad, noorhobused – ja kaks külastajate teenindamiseks, kus on näituseruumid ning külastuskeskus,” rääkis sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liige Merike Lang reedel, kui tutvustati renoveeritud hooneid.