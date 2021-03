Meenutus ajast, kui käis klaperjaht parasiitlike kalduvustega maainimestele

Ettevõtlikkust ei hoitud vaka all ka 1990. aastate alguses. Kas vorstimüüja on maalt kohale sõitnud, et omavalmistatud toodangule linnas ostjaid noolida, pole kindel. Aga kindel, et kuna nõudlust oli, siis leidus ka pakkujaid.

Rahvusarhiivi filmiarhiiv