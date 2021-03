Valgamaalane: me ei looda ainult riigile, teeme võimalikult palju ise

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Valga maakonna inimesed hindasid kõige kõrgemalt võimalust sõita jalgrattaga ja käia jalgsi ning vähest müra. Mida teie Harglas elamise plussideks peate?

Need asjad kehtivad ka Harglas hästi. Olen sünnipärane harglalane, mul on siin kodu nii kitsamas kui laiemas tähenduses. Elan keskusest eemal metsa sees, mul on avar aed, saun, mille lava alla seatud tehniline lahendus lubab mul leili võttes nautida näiteks Eesti staaride Ivo Linna või Jaan Tätte kontserti, kodu ümber luusivad metsloomad ja linnud, keda on põnev jälgida.

Muuseas, pikkadel saunaõhtutel, kus leil vaheldub lumes lamamisega ja taevatähtede vaatamisega, loen ma laval ka nädala jooksul kogunenud ajalehed läbi. Maaleht on sageli kaaslaseks.

Minu koduküla inimesed on ehtsad, vahetud, ausad, siin ei püüta näida kellegi teisena. Naabrist peetakse lugu, ühiskondlikes töödes-tegemistes osalemine on normaalsus. Kes saab, see teeb ja aitab. Kogukondlik tegevus on Hargla kandis väga tugev, inimesed tegutsevad parema elukeskkonna ja võimaluste nimel ega arva, et keegi teine meie heaks rohkem saaks teha kui meie ise.

