FOTOREPORTAAŽ | Kutseliste kaluritega koha püüdmas: väljasaetud jääkuubikutest võiks jäälossi ehitada

“Kui jää kannab kalameest, siis järgmisel päeval kannab juba ka kajakat,” naljatab Roland Tomson.

“Aga pange tähele, et kutseliste kaluritega juhtub õnnetusi väga vähe, jää peale hätta jäävad pigem harrastajad. Kutselised teavad üsna hästi, mida teevad, ja oskavad ilmaolusid hinnata. Eks see on meie enda huvi ka, et õhtul ikka alati koju jõuaks.”

Vaata kauneid ja kõnekaid fotosid!