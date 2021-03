Maalehe ilmatarkade kevade ennustus: millise ilma toob saabuv kevad? Aprill tuleb tavapärasest soojem, maikuus tuleb ka suviseid päevi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Ega siin midagi päästa enam ei ole, selle talve rong on nüüd läinud. Ta võib kaugenedes veel vilet anda mõne korra, aga see on ka kõik,” hindab Kuusekäära talu peremees Indrek Hein Soomaalt.

Tihased on talle juba tükk aega kevadejuttu rääkinud. Veebruari keskpaigast hakkas vares sõnumeid saatma, et varsti-varsti...

Loe edasi, mida näitavad rändlinnud, kuuseokkad, seitse kilo ahvenaid ja teised loodusemärgid ning sünoptikute ilmakaardid ja kas suusarajale polegi lootust enam saada.