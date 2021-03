Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ehkki Saaremaad ja Muhut lahutab vaid mõni kilomeeter vett ja tamm, on kahel saarel suur vahe sees.

Elukeskkonnaga Saaremaa vallas on väga rahul 19,7% sealsetest elanikest – Eesti keskmisega võrreldes kõva näitaja. Ja ometi on see ligi poole vähem kui Muhu vallas, kus ülivõrdes hindab oma kodukohta koguni 36,8%.

Ja kui lisada ka need, kes on Muhus pigem rahul, tõuseb tulemus 96%-ni!

See ei saa olla ju juhus?