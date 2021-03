Piret Noorhani: arhivaar on nagu perearst

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Piret Noorhani on endine tartlane, õppis Tartu Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust. Arhivaariks sai ta Ellen Kaldjärve ja Rutt Hinrikuse käe all Eesti Kirjandusmuusemi kultuuriloolises arhiivis. See oli koht, kuhu väliseestlased oma arhiive saatma hakkasid. Nii tegi Piret tutvust selle maailmaga – alguses arhiive korrastades ja uurides, seejärel väliseesti kogukondi külastades.

Esimene väliseesti arhiiv, kuhu ta 1993. aastal sattus, oli Eesti Arhiiv Ühendriikides Lakewoodis. Seejärel kutsuti ta Karl Auna stipendiaadina Torontosse. Seal veetis Piret aastatel 1996–1997 seitse kuud, korrastades Auna jt väliseestlaste arhiive Tartu College’is (TC).

Kuna ta oli Toronto eestlastele juba tuttav, tehti pakkumine tööle tulla – Väliseesti Muuseumi ehk VEMU rajama. Piretist oli selleks ajaks saanud Eesti Rahva Muuseumi väliseesti projektijuht ning sealt ta 2009. aasta novembris Kanadasse läkski