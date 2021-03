Piimalambatalu perenaine pakib vahetunni ajal juustu

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Kui ligi kolm aastat tagasi algas Männiku piimalambatalu perenaise Kaisa Tähe päev juba kella viie ajal – kõigepealt lüpsis ta koos abikaasa Priiduga lambad ja tõttas seejärel kella poole seitsmesele rongile, et pealinna tervishoiukõrgkooli loengutele jõuda –, siis nüüd on Priit lüpsmise oma õlule võtnud. Kaisa kiirustaks rongile praegugi – veebruaris lõppes tema akadeemiline puhkus –, aga õnneks (just nii Kaisa ütlebki) toimuvad loengud praegu veebis ja linna sõita pole vaja.