Pakendiringluse juht: inimesed, sorteerige edasi!

Pärast eelmisel nädalal Eesti Ekspressis ja Maalehes ilmunud paljastusi, missugune segadus valitseb pakendijäätmete osas ja kui palju neid saadetakse põletusse, kadus paljudel soov prügi sorteerida.

Harkmanni sõnul on väga kurb, kui levib kulutulena mõte, et sorteerimisel pole mõtet. “Paigaldame sadu konteinereid juurde. Me ei teeks seda, kui see poleks vajalik,” kinnitab ta intervjuud andes. “Tahan teha üleskutse, et inimesed sorteeriksid edasi!”

Ta selgitab, kuidas pakendisüsteem toimib ja kus on kitsaskohad. Lisaks saab vastuse mõistatus, miks läks Maalehe eksperimendi käigus pakendikonteinerisse poetatud jälgimisseadmega ketšupipudel otse prügilasse.